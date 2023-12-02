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Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит мясная ярмарка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ярмарка организована на четырёх торговых площадках

В Улан-Удэ стартовала ежегодная мясная ярмарка, которая будет проходить в течение двух дней - 2 и 3 декабря. Горожане могут приобрести на ярмарке мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбу, ягоду и многое другое напрямую от производителей.

- Поздравляю всех с традиционной мясной ярмаркой. Сегодня я желаю всем нашим покупателям приобрести качественную натуральную мясную продукцию. Дорогим нашим продавцам желаю хорошо продать, а также приобрести на эту выручку продукцию, чтобы порадовать своих близких. Всех с ярмаркой! – поздравила председатель «Буркопсоюза» Долгор Норбоева,

- Доброе утро, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия! Почему торжественного? Потому что мы с радостью всегда на наших мясных традиционных ярмарках встречаем покупателей, благодарим организаторов, чествуем предпринимателей, фермеров. Ярмарка долгожданная. Предпочтение у нас в республике отдаётся мясным продуктам, поэтому горожане, гости столицы ожидают с нетерпением, ну, и сами предприниматели, нашу ярмарку. За месяц, наверное, начинаются звонки, приходят письма с вопросами «когда, где», и мы готовимся вместе с нашими предпринимателями, - отметил Юрий Ткачев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

Ярмарка организована на четырёх торговых площадках:

- ТРЦ «Capital Mall» по пр. Автомобилистов, 4а - 1;
- ТК «Крестьянский» по ул. Тулаева, 108;
- Центральный рынок по ул. Балтахинова, 9;
- Торговые ряды «Новый Стимул» по ул. Иволгинская, 13а.

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ярмарка

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