В Улан-Удэ отметили 75-летний юбилей школы №31

Мероприятие прошло в КТЦ «Феникс»



29 ноября улан-удэнская школа №31 имени Героя Советского Союза Петра Харитонова отпраздновала свой 75-летний юбилей. Праздничный концерт прошёл в КТЦ «Феникс».



Мероприятие началось с гимна Российской Федерации в живом исполнении учеников школы.



- Наша школа дала дорогу тысячи выпускникам, которыми мы гордимся. Все они стали врачами, учителями, лётчиками и инженерами. Все они работают в своих отраслях деятельности. Мне, сегодня, хочется сказать, что я горжусь своим коллективом, рядом работают высокопрофессиональные педагоги. Учащиеся любят свою школу. Наше основное направление – это кадетско-академическое воспитание. Я думаю, что у школы большое будущее, мы будем расти, развиваться и наши выпускники будут гордиться своей школой. С праздником! - поздравила директор школы Ольга Обросова.



Отдельно наградили ветеранов-педагогов, которые трудились в школе №31. Для них выделили места в первом ряду, всем вручили памятные подарки.



На концерте выступали ансамбли и хореографические классы. Коллектив современного танца исполнили вальс, а молодые педагоги посвящали своим старшим коллегам песни.



От депутатов горсовета Улан-Удэ с поздравлениями выступили Батор Лудупов и Людмила Пахомова. Стоит отметить, что Батор Лудупов в 1998 году в школе №31 начинал свою трудовую деятельность учителем истории. На сегодняшний день он руководит школой №63.



- Я очень рад за этот большой праздник. Поскольку мой первый рабочий день как учителя начинался в этой школе. Дорогие коллеги и ветераны, от всего сердца городской совет депутатов Улан-Удэ в лице председателя Чимита Бальжинимаева и депутатского корпуса поздравляет вас с юбилеем. Желаем вам удачи, здоровья вашему коллективу. Вашим детям – творческих побед на олимпиадах районного, городского и федерального уровнях. Желаю вам, чтобы ваша школа процветала, росла и всегда приносила славу нашему городу Улан-Удэ и Бурятии, - пожелал Батор Лудупов.



- Дорогие друзья! Сегодня удивительный праздник, весёлый, задорный, какой и должен быть юбилей школы. Что такое школа? Это судьба учителей и детей, которые здесь обучаются. Для выпускников – это родной дом, юность, любовь и память на всю оставшуюся жизнь. Я вас поздравляю! - пожелала Людмила Пахомова.



Школа №31 имени Героя Советского Союза Петра Харитонова была основана в августе 1948 года. В 1952 году школа выросла из начальной в восьмилетнюю, а в 1957 году стала средней. За семьдесят пять лет произошло 65 выпусков. 71 выпускник получил золотые медали, 49 – серебряные.



Сейчас в школе обучаются более 1000 учеников. Средний возраст педколлектива – 43 года.



