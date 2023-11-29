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Эвенки Иркутской области отметят начало зимы

Эвенки Иркутской области отметят начало зимы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В районах состоятся народные праздники

В начале зимы у эвенков Иркутской области пройдёт череда праздников. Так, 1 декабря в посёлке Перевоз Бодайбинского района состоится праздник-конкурс «Дархан Суглан» (6+). В этот день эвенкийские мастера народных промыслов и ремёсел соберутся вместе на одной площадке, чтобы продемонстрировать свои умения и таланты в различных ремёслах, передаваемых из поколения в поколение. В программе праздника:
- торжественное открытие с проведением обряда «Улгани-да»;
- проведение конкурсов по номинациям;
- выставка изделий народных промыслов и ремёсел;
- проведение мастер-классов и обмен опытом;
- торжественное награждение участников конкурсов и торжественное закрытие мероприятия с проведением обряда «Ниммат».

2 декабря в селе Ербогачён Катангского районе пройдёт эвенкийский праздник «Арчалдын» (6+). Праздничная встреча эвенкийских родов проводится ежегодно перед сезоном охоты. По традиции в этот день совершаются обряды поклонения духам, проходят спортивные состязания среди взрослых и детей, праздничный концерт, выставка изделий народных промыслов. Кроме этого, все желающие смогут отведать блюда национальной эвенкийской кухни.

Также в этот же день в селе Вершина Тутуры Качугского района состоится эвенкийский праздник «Лучший Бэйсэн – 2023» (6+). Он проходит раз в год в начале промыслового сезона. На мероприятии можно будет принять участие в массовом гулянии, увидеть национальные игры и праздничный концерт. Так, в конкурсе охотников участники расскажут о себе в визитной карточке, будут рубить топором чурку на скорость, разожгут костёр и вскипятят воду, свяжут узлы, побегают на лыжах, а также посоревнуются в перетягивании палки. Участницы конкурса «Таёжная рукодельница» покажут своё мастерство в изготовлении изделий народных художественных промыслов, а также в выделке шкур. Мастерицы будут в национальных костюмах. Участники конкурса национальной кухни «Эвэдыдэптыллэ» приготовят национальное блюда народов Севера в традиционном и современном исполнении. Творческий конкурс «Икэвун» познакомит с эвенкийскими песнями и танцами. Школьники продемонстрируют свои знания языка, обычаев, традиций эвенкийского народа в конкурсе-викторине «Мой маленький таёжный народ». Конкурс авторских видеороликов «Репортаж из зимовья» и фотоконкурс «Эвенкийская вселенная» позволят познакомиться с повседневной жизнью жителей края. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
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