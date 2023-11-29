Пенсионеры севера Бурятии померились силой

Общество, Фото: администрация Муйского района

В Муйском районе прошла традиционная спартакиада



25 ноября в посёлке Таксимо в Бурятии состоялась традиционная спартакиада пенсионеров Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск. Три сборные в течении всего дня соревновались в волейболе, штрафных бросках, дартсе, настольном теннисе, бильярде, стрельбе из пневматической винтовки.



- Мы каждый год собираемся вместе, общаемся, и на спортивных площадках испытываем наши спортивные возможности. Помимо спорта и азарта, получаем новые впечатления, эмоции, что тоже немаловажно, - сказала Нелли Трифонова, одна из активных спортсменов-ветеранов Северо-Байкальского района.



По итогам состязаний первое общекомандное место заняла команда Муйского района. Второе место у спортсменов города Северобайкальск. Третье место заняла команда Северо-Байкальского района. Всем победителям, а также судьям соревнований вручены кубки и благодарственные письма.



- Спартакиада пенсионеров северных районов стала традиционной и проводится ежегодно. Участники спартакиады пропагандируют здоровый образ жизни и активное долголетие, - сообщает администрация Северо-Байкальского района.

