В Иркутске стартовала «Байкальская токката»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Город принимает конкурс молодых исполнителей на органе



Четвёртый международный конкурс молодых композиторов и органистов «Байкальская токката» проходит с 29 ноября по 3 декабря в Иркутске. В нём принимают участие 34 музыканта из России и стран СНГ.



«Байкальская токката» торжественно открылась в органном зале Иркутской областной филармонии концертом членов жюри. Перед зрителями выступили известные российские органисты, лауреаты международных конкурсов.



По информации министерства культуры области, сами конкурсные прослушивания в номинации «Органное исполнительство» пройдут с 30 ноября по 2 декабря в органном зале. Вход свободный.



– Орган – один из самых сложных музыкальных инструментов. В Иркутской области игре на нём обучают в одном заведении – музыкальном колледже имени Фридерика Шопена. Сейчас инструмент осваивают всего два студента и оба участвуют в конкурсе «Байкальская токката», – рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



Возрастное ограничение: 6+.



