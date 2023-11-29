Город принимает конкурс молодых исполнителей на органе
Четвёртый международный конкурс молодых композиторов и органистов «Байкальская токката» проходит с 29 ноября по 3 декабря в Иркутске. В нём принимают участие 34 музыканта из России и стран СНГ.
«Байкальская токката» торжественно открылась в органном зале Иркутской областной филармонии концертом членов жюри. Перед зрителями выступили известные российские органисты, лауреаты международных конкурсов.
По информации министерства культуры области, сами конкурсные прослушивания в номинации «Органное исполнительство» пройдут с 30 ноября по 2 декабря в органном зале. Вход свободный.
– Орган – один из самых сложных музыкальных инструментов. В Иркутской области игре на нём обучают в одном заведении – музыкальном колледже имени Фридерика Шопена. Сейчас инструмент осваивают всего два студента и оба участвуют в конкурсе «Байкальская токката», – рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске стартовала «Байкальская токката»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Муйском районе прошла традиционная спартакиада
Город принимает конкурс молодых исполнителей на органе
В Закаменском районе продолжается реконструкция сетей водоснабжения
Мероприятие прошло в КТЦ «Феникс»
Водоводы проложат по всем улицам Гусиного Озера
Конкурс проводился в течение двух недель
Осенний призыв завершится 31 декабря
По словам учёных, инструмент не имеет аналогов в мире
Также были отмечены участник слёта
Жителям Бурятии показывают трансляции из центральных концертных залов России
Медали завоевали Игорь Упхоев и Ирина Ологонова
Команда из 12 человек завоевала более половины наград соревнований
Управление комплексного развития территорий продолжает серию полезных материалов для тех, кому предстоит переезд в новые условия
На них установили более 6000 фонарей
Как избежать отмены сделки по выкупу участка на территории, определённой под реализацию проекта КРТ