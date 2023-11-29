В Улан-Удэ выбрали лучшего логопеда

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Конкурс проводился в течение двух недель



В Улан-Удэ подвели итоги первого городского конкурса «ЛОГОтур: Миссия логопеда выполнима». За победу на протяжении двух недель боролись 20 педагогов-логопедов. Конкурс состоял из четырёх туров, которые проходили в разных форматах, например, «Кейс-баттл» и «Игротур».



По итогам конкурса лучшими стали:

Абсолютным победителем стала команда Ирины Москвитиной;

1 место - команда Ольги Комарь;

2 место - команда Валерии Харгановой;

3 место – команда Милены Цыремпиловой.



- Основными задачами конкурса стало: распространение опыта учителей-логопедов по обновлению содержания специального образования с учётом требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

