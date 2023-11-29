Конкурс проводился в течение двух недель
В Улан-Удэ подвели итоги первого городского конкурса «ЛОГОтур: Миссия логопеда выполнима». За победу на протяжении двух недель боролись 20 педагогов-логопедов. Конкурс состоял из четырёх туров, которые проходили в разных форматах, например, «Кейс-баттл» и «Игротур».
По итогам конкурса лучшими стали:
Абсолютным победителем стала команда Ирины Москвитиной;
1 место - команда Ольги Комарь;
2 место - команда Валерии Харгановой;
3 место – команда Милены Цыремпиловой.
- Основными задачами конкурса стало: распространение опыта учителей-логопедов по обновлению содержания специального образования с учётом требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выбрали лучшего логопеда
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