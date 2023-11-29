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В селе Бурятии устанавливают «умные» водоколонки

В селе Бурятии устанавливают «умные» водоколонки
Общество,  Фото:pixabay.com
В Закаменском районе продолжается реконструкция сетей водоснабжения

«Умные» водоколонки устанавливают в селе Холтосон Закаменского района Бурятии. Работы проходят в рамках реконструкции сетей водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, модернизация системы водоснабжения началась в мае этого года. Готовность объекта на сегодня составляет 80 %. В настоящее время монтируют автоматизированные водоколонки. Эти колонки удобны тем, что оплату за воду можно будет проводить сразу на месте. Жители будут получать абонентские карты и ими расплачиваться.

- Мы установили десять автоматизированных водоколонок из 15. Также в рамках проекта мы ведём работы по промывке и дезинфекции новых трубопроводов, проводим планировку дорожного покрытия. На участке задействованы 8 единиц техники и 20 рабочих, - прокомментировал Сергей Муркин, главный инженер подрядной организации.

В прошлом году заявка на реализацию проекта вошла в программу «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». В рамках этой программы построены два железобетонных резервуара, ёмкостью 125 кубометров, повысительно-насосная станция, проложен трубопровод.

- На сегодня продолжаются работы по гидроизоляции и утеплению на территории водозаборных сооружений. Также впереди работа по прокладке остальных сетей. Окончательная сдача объекта водоснабжения в эксплуатацию запланирована на следующий год, - рассказал Евгений Поляков, замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Бурятия Закаменский район водоснабжение водоколонка

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