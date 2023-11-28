Ортопеды, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги оперировали вместе
В Улан-Удэ врачи провели уникальную симультанную операцию (когда одна идёт тут же, следом за другой) 15-летней девочке, пострадавшей в ДТП. Одновременно оперировали врачи детской республиканской клинической больницы и республиканской клинической больницы имени Семашко – травматологи-ортопеды, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги.
Девочка получила серьёзные травмы, попав в ДТП в Гусиноозёрске в конце октября. Из-за тяжести состояния пострадавшую доставили в Улан-Удэ, в отделении реанимации детской больницы.
На совместную операцию (и на ноге, и на челюсти) врачи двух больниц решились для минимизации рисков.
- Мы выполнили блокирующий интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости, то есть соединили костные отломки с помощью специального стержня. Он позволяет вести пациента без гипсовой иммобилизации и позволяет раннюю активизацию пациента. В итоге девочка ушла из больницы на ногах без дополнительных средств опоры, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии ДРКБ Жаргал Дылгыров.
Одновременно с травматологами со сложнейшим переломом нижней челюсти разбирались челюстно-лицевые хирурги РКБ имени Семашко.
- Операция осложнялась локализацией - в данной области множество крупных сосудов и нервов, а их повреждение могло привести к мощнейшему кровотечению и параличу лицевых нервов. Однако нам удалось выполнить открытую репозицию, металлоостеосинтез суставного отростка нижней челюсти. Конфигурация и функционал восстановлены полностью. Прикус восстановлен, - отметил заведующий отделением Тимур Доржиев.
Ювелирная и слаженная работа врачей позволила сохранить двигательные функции юной пациентки. Сейчас девочка переведена в отделение медицинской реабилитации, где будет проходить индивидуальную программу реабилитации.
В Улан-Удэ врачи провели уникальную операцию по восстановлению лица и ноги девочки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ортопеды, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги оперировали вместе
Он нашёл их, когда разбирал старые вещи
Его проводят к юбилею драмтеатра
Всего 12 участков за 571 млн рублей
Водителей призывают отказаться от поездок
Владельца собаки впервые оштрафовали в республике по новой статье
Отремонтировали почти 44 километра
Более 120 лучников соревновались в национальных бурятских костюмах
Подсветку включат в рамках экологической акции
За воспитание военнослужащих
Проблема тянется с 2021 года
На данный момент все нарушения устранены
Его установят на малой родине писателя
Жители Улан-Удэ ищут загаданные объекты и узнают о них интересные факты
Он побывал в расположении 36-й армии