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В Улан-Удэ врачи провели уникальную операцию по восстановлению лица и ноги девочки

В Улан-Удэ врачи провели уникальную операцию по восстановлению лица и ноги девочки
Общество,  Фото:ДРКБ
Ортопеды, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги оперировали вместе

В Улан-Удэ врачи провели уникальную симультанную операцию (когда одна идёт тут же, следом за другой) 15-летней девочке, пострадавшей в ДТП. Одновременно оперировали врачи детской республиканской клинической больницы и республиканской клинической больницы имени Семашко – травматологи-ортопеды, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги.

Девочка получила серьёзные травмы, попав в ДТП в Гусиноозёрске в конце октября. Из-за тяжести состояния пострадавшую доставили в Улан-Удэ, в отделении реанимации детской больницы.

На совместную операцию (и на ноге, и на челюсти) врачи двух больниц решились для минимизации рисков.

- Мы выполнили блокирующий интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости, то есть соединили костные отломки с помощью специального стержня. Он позволяет вести пациента без гипсовой иммобилизации и позволяет раннюю активизацию пациента. В итоге девочка ушла из больницы на ногах без дополнительных средств опоры, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии ДРКБ Жаргал Дылгыров.

Одновременно с травматологами со сложнейшим переломом нижней челюсти разбирались челюстно-лицевые хирурги РКБ имени Семашко.

- Операция осложнялась локализацией - в данной области множество крупных сосудов и нервов, а их повреждение могло привести к мощнейшему кровотечению и параличу лицевых нервов. Однако нам удалось выполнить открытую репозицию, металлоостеосинтез суставного отростка нижней челюсти. Конфигурация и функционал восстановлены полностью. Прикус восстановлен, - отметил заведующий отделением Тимур Доржиев.

Ювелирная и слаженная работа врачей позволила сохранить двигательные функции юной пациентки. Сейчас девочка переведена в отделение медицинской реабилитации, где будет проходить индивидуальную программу реабилитации. 
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