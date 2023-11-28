Димчик Батомункуев стал победителем в весовой категории 57 кг
27 ноября в Минске завершился 52-й международный турнир гран-при по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из Беларуси, России, Армении, Бахрейна, Казахстана, Молдовы, Северной Македонии и Узбекистана. Борцы разыграли 20 комплектов медалей: по 10 у мужчин и женщин.
Бурятский борец Димчик Батомункуев, выступающий за Беларусь, завоевал «золото» в весовой категории 57 кг. В финале он победил Алексея Копылова из Якутии.
Бурятский борец выиграл международный турнир гран-при
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