Бурятский борец выиграл международный турнир гран-при

Димчик Батомункуев стал победителем в весовой категории 57 кг



27 ноября в Минске завершился 52-й международный турнир гран-при по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из Беларуси, России, Армении, Бахрейна, Казахстана, Молдовы, Северной Македонии и Узбекистана. Борцы разыграли 20 комплектов медалей: по 10 у мужчин и женщин.



Бурятский борец Димчик Батомункуев, выступающий за Беларусь, завоевал «золото» в весовой категории 57 кг. В финале он победил Алексея Копылова из Якутии.

