28 ноября

27 ноября

Популярное

В Бурятии предупредили об осложнённой ситуации на федеральной трассе

В Бурятии предупредили об осложнённой ситуации на федеральной трассе
Общество,  Фото:"Кабанск-инфо"
Водителей призывают отказаться от поездок

Движение на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии осложнено. Об этом сообщила районная группа «Кабанск-инфо» со ссылкой на местный отдел ГИБДД.

Отмечается, что идёт снег, на дороге образовался гололёд, зафиксировано налипание мокрого снега.

- В связи с выпавшим снегом на федеральной трассе в сторону Выдрино образовался гололёд. Призываем автомобилистов временно воздержаться от поездок, - обратились сотрудники ГИБДД. – В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

федеральная трасса снег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ врачи провели уникальную операцию по восстановлению лица и ноги девочки
В Улан-Удэ врачи провели уникальную операцию по восстановлению лица и ноги девочки
Общество, 28.11.2023
Ортопеды, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги оперировали вместе
Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов
Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов
Общество, 28.11.2023
Он нашёл их, когда разбирал старые вещи
В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, поцарапавшей чужую машину
В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, поцарапавшей чужую машину
Общество, 28.11.2023
Владельца собаки впервые оштрафовали в республике по новой статье
Названы абсолютные победители чемпионата Бурятии по стрельбе из традиционного лука
Названы абсолютные победители чемпионата Бурятии по стрельбе из традиционного лука
Общество, 28.11.2023
Более 120 лучников соревновались в национальных бурятских костюмах
Телебашня в Улан-Удэ позеленеет на два часа
Телебашня в Улан-Удэ позеленеет на два часа
Общество, 28.11.2023
Подсветку включат в рамках экологической акции
В Бурятии продолжается викторина «Узнавая, открывай»
В Бурятии продолжается викторина «Узнавая, открывай»
Общество, 28.11.2023
Жители Улан-Удэ ищут загаданные объекты и узнают о них интересные факты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^