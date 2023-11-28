В Бурятии предупредили об осложнённой ситуации на федеральной трассе

Водителей призывают отказаться от поездок



Движение на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии осложнено. Об этом сообщила районная группа «Кабанск-инфо» со ссылкой на местный отдел ГИБДД.



Отмечается, что идёт снег, на дороге образовался гололёд, зафиксировано налипание мокрого снега.



- В связи с выпавшим снегом на федеральной трассе в сторону Выдрино образовался гололёд. Призываем автомобилистов временно воздержаться от поездок, - обратились сотрудники ГИБДД. – В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.



