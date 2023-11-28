В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, поцарапавшей чужую машину

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Владельца собаки впервые оштрафовали в республике по новой статье



Управление ветеринарии Бурятии впервые оштрафовало нерадивого владельца собаки по новой статье КоАП. Наказание получил мужчина, выпустивший собаку на самовыгул.



- Такая халатность привела к порче чужого имущества. Собака выбежала за ворота и нанесла повреждения проезжающей мимо машине, - сообщили в управлении.



Руководитель республиканского управления ветеринарии Амгалан Дареев вынес решение о наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей по статье «Несоблюдение требований к содержанию животных, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу».



Региональный государственный надзор после внесения изменений в КоАП РФ, получил полномочия по привлечению нерадивых владельцев собак к административной ответственности по статьям 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» и 8.54 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев»



Граждане могут быть наказаны:



- за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ часть 1);

- за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 2);

- за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 3).



В управление ветеринарии поступило 11 материалов дел в области обращений с животными.





