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В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, поцарапавшей чужую машину

В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, поцарапавшей чужую машину
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Владельца собаки впервые оштрафовали в республике по новой статье

Управление ветеринарии Бурятии впервые оштрафовало нерадивого владельца собаки по новой статье КоАП. Наказание получил мужчина, выпустивший собаку на самовыгул.

- Такая халатность привела к порче чужого имущества. Собака выбежала за ворота и нанесла повреждения проезжающей мимо машине, - сообщили в управлении.

Руководитель республиканского управления ветеринарии Амгалан Дареев вынес решение о наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей по статье «Несоблюдение требований к содержанию животных, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу».

Региональный государственный надзор после внесения изменений в КоАП РФ, получил полномочия по привлечению нерадивых владельцев собак к административной ответственности по статьям 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» и 8.54 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев»

Граждане могут быть наказаны:

- за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ часть 1);
- за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 2);
- за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 3).

В управление ветеринарии поступило 11 материалов дел в области обращений с животными.


штраф собаки

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