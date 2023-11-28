На спортивных объектах идёт проверка спортинвентаря и внутренних помещений
В этом году в столице Бурятии для горожан будут работать 6 катков массового проката и 5 лыжных баз.
По информации управление по информационной политике Улан-Удэ, уже заливаются катки массового проката на центральном стадионе, в СШОР №10 и микрорайоне Заречный. Также готовятся к заливке катки на стадионе БГУ, базе отдыха «Оранж Хаус» и в парках «Юбилейный» и «Кристальный».
Покататься на лыжах этой зимой горожане смогут на лыжной базе «Снежинка» в микрорайоне Аршан, спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька», детских оздоровительных центрах «Огонёк», «Берёзка», базе отдыха ВСГУТУ на Верхней Берёзовке.
Сейчас на спортивных объектах идёт проверка спортивного инвентаря, внутренних помещений, раздевалок.
Также будет работать 171 спортивная площадка по месту жительства, в том числе 25 хоккейных и 146 мини-футбольных. С 1 по 14 декабря управление по физической культуре и спорту проведёт смотр-конкурс на лучшую подготовку спортивных площадок по месту жительства к зимнему сезону.
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В Улан-Удэ продолжают заливать катки
Общество, Фото:
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