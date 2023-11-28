Забайкалье находится в десятке по заболеваемости ковидом в России

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Самые высокие показатели заболеваемости – в возрастной группе детей до года



Высокий уровень заболеваемости отмечается в Забайкалье: показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 131,7 на 100 тысяч населения. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа во время оперативного совещания 27 ноября в правительстве региона. Эти показатели существенно выше аналогичного периода 2022 года, но ниже показателей 2021 года.



Интенсивный рост заболеваемости по коронавирусной инфекции начался в Забайкальском крае с 23 октября, темп прироста несколько замедлился на прошедшей неделе. По результатам секвенирования в Забайкалье продолжается циркуляция штамма коронавируса «Омикрон» и его генетических линий: «Арктур», «Кракен» и «Эрис», возбудители характеризуются высокой контагиозностью.



- В структуре заболевших при сохраняющемся преимущественном количестве случаев заболевания среди взрослого населения увеличивается доля заболевших детей. В 47 неделю удельный вес заболевших детей составил 40,5%, - сообщила Светлана Лапа.



При этом Светлана Лапа особо подчеркнула, что самые высокие показатели заболеваемости – в возрастной группе детей до года. Эти дети общаются исключительно в семье.



Заболеваемость среди взрослого населения характеризуется гораздо менее высокими темпами прироста и показатели заболеваемости впервые ниже, чем показатели заболеваемости среди детей. При этом среди взрослого населения наиболее высокие показатели заболеваемости сохраняются в возрастной группе 65 лет и старше, но они ниже, чем уровень заболеваемости среди детей.



Кроме того, регистрируется большое число случаев бессимптомного течения заболевания. В среднем он составил 5%, а за последнюю неделю он приблизился почти к 10%.



В 13 административных территориях края отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.



- Стабилизировалось ситуация в Шилкинском районе и заболеваемость соответствовала уровню прошлой недели. Некоторое снижение отмечается в Дульдургинском районе, - отметила Светлана Лапа.



Светлана Лапа также отметила, что удельный вес случаев пневмоний в клиническом течении коронавирусной инфекции остаётся на уровне 2,0%. В самые неблагополучные годы этот показатель составлял до 27%.



Что касается заболеваемости респираторными вирусными инфекциями гриппом уровень заболеваемости ОРВИ в Забайкалье выше уровня прошлого года. Неблагополучие отмечается в Александровском Заводе, Борзе, Шерловой горе, Могойтуе, Агинское, Шилке, Первомайске, Петровске-Забайкальском, где на основании предложений главного государственного санитарного врача проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.



Рост заболеваемости отмечается в Чите, наиболее существенный на 58% по возрастной группе школьников.



- Сегодня будем готовить предложения о введении дополнительных мероприятий по общеобразовательным школам, - уточнила она.



По словам Светланы Лапы, на дистанционное обучение на прошедшей неделе переведено 15 школ Забайкалья, в двадцати школах в 32 классах введено дистанционное обучение, приостановлен приём воспитанников в трех дошкольных учреждениях образования, в 14 дошкольных организациях в 18-ти группах приостановлен приём воспитанников и в четырёх государственных учреждениях социального обеспечения с круглосуточным пребыванием введены ограничительные мероприятия.



По информации Забайкальского центра социально значимой информации, на сегодня главная задача – сбить интенсивность распространения инфекции. Светлана Лапа обратилась к главам районов с просьбой как можно меньше в ближайшие три недели задействовать в массовых мероприятиях детские коллективы.



В свою очередь губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что по линии губернатора всеми вопросами по эпидемической ситуации будет заниматься заместитель главы региона Аягма Ванчикова, по линии правительства – первый заместителя председателя правительства края Марат Мирхайдаров.



- На основании предложений краевого Роспотребнадзора необходимо выработать соответствующий план мер, включая ограничительные меры того или иного характера и проведение вакцинации по гриппу – это касается и организации работы в лечебных учреждениях, в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и так дальше, - сказал Александр Осипов.



В свою очередь в Иркутской области ограничения в медучреждениях ввели на основании предложений главного государственного санитарного врача по региону о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.



Помимо обязательного масочного режима в медорганизациях Иркутской области, также действуют ограничения на посещения структурных подразделений родовспомогательных стационаров, медицинских организаций второго этапа выхаживания и других стационаров. Плановая медицинская помощь оказывается в полном объёме с соблюдением противоэпидемической безопасности.



- Масочный режим в медучреждениях Приангарья введён в целях профилактики и предупреждения возникновения вспышек заболевания гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией и других возбудителей инфекций, которые циркулируют в регионе. Сейчас медицинские работники обеспокоены подъёмом заболеваемости и рекомендуют жителям региона носить маски в местах массового скопления людей, чтобы обезопасить себя, - подчеркнул Алексей Шелехов.



Сейчас в подведомственных организациях развёрнуто более двухсот коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На базе Ангарской городской больницы открыли койки для пациентов с инсультами и инфарктами, отделение укомплектовано квалифицированными специалистами.

