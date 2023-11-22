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Молодые исследователи Байкальского региона получат именные стипендии

Молодые исследователи Байкальского региона получат именные стипендии
Общество,  Фото:pixabay.com
Их предоставят 60 представителям Иркутской области и Бурятии

В Иркутске подвели итоги конкурсного отбора на соискание именных стипендий фонда стратегического и инновационного развития (проектного офиса межрегионального научного-образовательного центра «Байкал») молодым талантливым исследователям и инженерам Иркутской области и Бурятии. Стипендиальная программа была учреждена в прошлом году.

Претендовать на стимулирующие выплаты могут представители организаций-участников научно-образовательного центра «Байкал» в возрасте до 39 лет. Главное условие – наличие научных изысканий, разработок технологий по приоритетным направлениям НОЦ: комплексной переработке древесины, промышленных отходов, АгроБиоФармТехнологиям.

На конкурс поступили заявки от молодых исследователей из 14 научно-образовательных организаций и одного индустриального партнёра. Средний возраст претендентов составил 29 лет. Конкурсная комиссия оценивала вклад соискателей в реализацию технологических проектов научно-образовательного центра. Баллы претенденты получали за участие в научно-исследовательских и внедренческих работах в интересах индустриальных партнёров, участие в грантовых и акселерационных программах.

– Преимущество получили соискатели, работы которых имеют высокую научную значимость, а также практическую применимость в решении задач социально-экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия, в том числе в интересах индустриальных партнёров НОЦ «Байкал», – пояснил директор фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области Евгений Семёнов.

В итоге из 81 заявки были отобраны 60, авторы которых получат по 50 тысяч рублей до конца года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

наука Бурятия Иркутская область молодежь Байкал

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