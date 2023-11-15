Улан-удэнцы могут лишиться своих квартир и участков



Жители бурятской столицы могут остаться без недвижимости. Речь об объектах капитального строительства, квартирах, зданиях, помещения и земельных участках, права на которые возникли до 1998 года. Их будут признавать бесхозными и оформлять в муниципальную собственность (то есть отдавать городу), если в Росреестре нет регистрации, а в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии – данных о собственнике.



Это связано с изменением законодательства. По данным на 31 октября 2023-го, в Улан-Удэ насчитывалось около двух тысяч объектов, включая жилые помещения, которые могут перейти в собственность муниципалитета. А потому тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в Росреестре, советуют сделать это в ближайшее время. Платить госпошлину не придётся.



Узнать, проводит ли КУИ мероприятия по выявлению правообладателя в отношении той или иной квартиры или участка можно, перейдя по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/, а всю интересующую информацию предлагают узнавать по телефонам 8 (3012) 23-59-03, 37-28-00 или 23-18-47.