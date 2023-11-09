В столице Бурятии усилят работу автобуса № 95а

Он начнёт курсировать в городе по выходным
Автобус, следующий по маршруту № 95а, теперь будет курсировать в столице Бурятии и в выходные дни. Раньше он ходил только в будни, сообщили в администрации Улан-Удэ.
95-ый автобус решили запустить по субботам и воскресеньям по просьбе самих пассажиров. Он выйдет на городские дороги уже с 11 ноября.
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