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В столице Бурятии усилят работу автобуса № 95а

В столице Бурятии усилят работу автобуса № 95а
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он начнёт курсировать в городе по выходным

Автобус, следующий по маршруту № 95а, теперь будет курсировать в столице Бурятии и в выходные дни. Раньше он ходил только в будни, сообщили в администрации Улан-Удэ.


95-ый автобус решили запустить по субботам и воскресеньям по просьбе самих пассажиров. Он выйдет на городские дороги уже с 11 ноября.
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