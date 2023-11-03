Некоторых горожан привлекают дизайн офиса, красивые сотрудницы и котики
Большинство жителей бурятской столицы (87%), выходя на новую работу, руководствуются исключительно логическими доводами – изучают отзывы бывших сотрудников о работодателе и компании и её месторасположение. Это выяснили представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 20 по 31 октября.
Лишь 7% опрошенных признались, что на их решение о трудоустройстве повлияли необычные факторы. Кого-то буквально загипнотизировал голос рекрутера или непосредственного шефа. Часть улан-удэнцев порой без раздумья устраиваются туда, где уже трудятся их земляки, тёзки, единоверцы и начальники, родившиеся с ними в один день. А для кого-то определяющую роль сыграли архитектура здания или дизайн офиса.
Мужчины стремятся в компании, где много красивых сотрудниц. Не обошлось и без котиков – это тот самый случай, когда собеседование свернуло не туда, но оказалось результативным. Кто-то из наших земляков признался, что разговорился с директором о кошках и у руководителя оказался точно такой же персидский кот, как и у самого соискателя.
Улан-удэнцы рассказали, ради чего готовы выйти на новую работу
Общество, Фото:
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