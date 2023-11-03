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В Улан-Удэ отреставрируют 13 домов культурного наследия

В Улан-Удэ отреставрируют 13 домов культурного наследия
Общество, 
Работы в центре столицы Бурятии проведут благодаря комплексному развитию территорий

Старинные деревянные дома в центральной части города Улан-Удэ сохранились с разных эпох. Все выполнены в разных стилях, с резными наличниками и узорным орнаментом. Гуляя по уютным улочкам, разглядывая деревянные строения, можно понять, как любимый город строился и развивался.

Одним из способов сохранения объектов культурного наследия является их приспособление для современного использования. Так, благодаря проекту комплексного развития территорий отреставрируют 13 таких домов, расположенных в центре Улан-Удэ:
- «Дом жилой», ул. Кирова, 11, год строительства – 1948 год;
- «Амбар», ул. Кирова, 18, год строительства – 1902 год;
- «Жилой дом» ул. Куйбышева, 7а, год строительства – 1917 год;
- «Дом жилой», ул. Куйбышева, 9а, год строительства – 1936 год;
- «Дом жилой», ул. Свердлова, 2, год строительства – 1920 год;
- «Усадьба мещанина Залевского», ул. Смолина, 5, год строительства – до 1917 года;
- «Дом купца Белова», ул. Смолина, 13/19, год строительства – до 1917 года;
- «Дом крестьянина Фишера Е.», ул. Смолина, 31а, год строительства – 1927 год;
- «Жилой деревянный дом горожанина начала XX века», ул. Смолина, 35/2, год строительства – до 1917 года;
- «Торговая лавка (Усадьба Лобыцина)», ул. Смолина, 37, год строительства – конец XIX в. - начало ХХ века;
- «Флигель (Усадьба Лобыцина)», ул. Смолина, 37, год строительства – конец XIX в. - начало ХХ века;
- «Дом мещанина Пшеничникова», ул. Смолина, 39, год строительства – конец XIX в.

- Согласно федеральному законодательству, сохранение культурных объектов – это обязанность собственника. Так как жители не в состоянии исполнять охранные обязательства таких памятников механизм комплексного развития территорий позволит переселить собственников таких домов в современные условия, а объекты отреставрировать, — рассказал начальник управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.

Культурным объектам, которые попадают в проект застройки, дадут вторую жизнь. Отремонтируют несущие конструкции зданий, отреставрируют фасады и декоративные элементы, проведут все инженерные сети. После реставрации объекты передадут инвесторам, которые будут заниматься внутренней отделкой здания и приспосабливать их для современного использования.

минстрой РБ Улан-Удэ реставрация

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