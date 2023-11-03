В «Золотые имена высшей школы» вошли представители Бурятии

Вуз республики отметили на всероссийском конкурсе



Подведены итоги всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» этого года. К участию были допущены 1391 человек из 8 федеральных округов России.



От Бурятии победителями стали сотрудники Бурятской сельскохозяйственной академии. В номинации «За подготовку научных и педагогических кадров» отмечен Семён Билтуев, профессор кафедры «Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства», и Иван Калашников, профессор кафедры «Разведение и кормление с/х животных.



В номинации «За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования» - Алима Доржиева, доцент кафедры «Ландшафтный дизайн и экология».



В номинации «За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения» - Ольга Алтаева, проректор БГСХА по научно-исследовательской работе и международным связям.



- Девиз проекта «С традициями к инновациям!» говорит о стремлении высшей школы к совершенствованию через сохранение всего лучшего, что было наработано российскими университетами за многовековую историю, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



