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В «Золотые имена высшей школы» вошли представители Бурятии

В «Золотые имена высшей школы» вошли представители Бурятии
Общество,  Фото:БГСХА
Вуз республики отметили на всероссийском конкурсе

Подведены итоги всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» этого года. К участию были допущены 1391 человек из 8 федеральных округов России.

От Бурятии победителями стали сотрудники Бурятской сельскохозяйственной академии. В номинации «За подготовку научных и педагогических кадров» отмечен Семён Билтуев, профессор кафедры «Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства», и Иван Калашников, профессор кафедры «Разведение и кормление с/х животных.

В номинации «За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования» - Алима Доржиева, доцент кафедры «Ландшафтный дизайн и экология».

В номинации «За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения» - Ольга Алтаева, проректор БГСХА по научно-исследовательской работе и международным связям.

- Девиз проекта «С традициями к инновациям!» говорит о стремлении высшей школы к совершенствованию через сохранение всего лучшего, что было наработано российскими университетами за многовековую историю, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

Бурятия конкурс вузы

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