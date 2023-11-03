Вуз республики отметили на всероссийском конкурсе
Подведены итоги всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» этого года. К участию были допущены 1391 человек из 8 федеральных округов России.
От Бурятии победителями стали сотрудники Бурятской сельскохозяйственной академии. В номинации «За подготовку научных и педагогических кадров» отмечен Семён Билтуев, профессор кафедры «Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства», и Иван Калашников, профессор кафедры «Разведение и кормление с/х животных.
В номинации «За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования» - Алима Доржиева, доцент кафедры «Ландшафтный дизайн и экология».
В номинации «За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения» - Ольга Алтаева, проректор БГСХА по научно-исследовательской работе и международным связям.
- Девиз проекта «С традициями к инновациям!» говорит о стремлении высшей школы к совершенствованию через сохранение всего лучшего, что было наработано российскими университетами за многовековую историю, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
В «Золотые имена высшей школы» вошли представители Бурятии
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