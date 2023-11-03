Скоро они начнут обустраивать свои логова
Нерпы в Бурятии постепенно готовятся к зимовке. Чем ближе холодное время года, тем больше у них хлопот, отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Сотрудники резервата решили рассказать, где байкальские тюлени обитают до ледостава и как обустраивают свои логова.
В октябре-ноябре часть этих очаровательных млекопитающих перемещается в заливы – Чивыркуйский и Баргузинский и на мелководье озера, где раньше всего появляется лёд. Вероятные причины таких миграций – комфортная температура воды и легкодоступная обильная пища. Позже нерпы уходят в открытые глубоководные участки Байкала, где и остаются зимовать.
Гораздо больше хлопот у самок, многих из которых ждёт встреча с новорождённым детёнышем. Нужно тщательно подготовить логово, чтобы малыш пережил холода. Мама-нерпа обустраивает его в торосах и делает недалеко от «домика» так называемые продухи – отверстия во льду, через которые можно нырять в воду и добывать пропитание.
Байкальские нерпочки в Бурятии готовятся к зиме
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Местные жители боятся, что скоро агрессивные псы перекинутся на детей
Мужчина отработает 180 часов
Скоро они начнут обустраивать свои логова
Их перечислят перед ноябрьскими праздниками
В одном из райцентров на пути к больнице выросло препятствие
В Железнодорожном районе пройдут мероприятия в честь Дня правовой помощи детям
Дорожники ощутимо усложнили жизнь водителям
Большинство районов осадки обойдут стороной
Участие примут студенты вузов и ссузов республики
Победитель получил сертификат и диплом
Также здесь стартует первенство среди спортсменов 12-17 лет
Их ликвидировали в двух населённых пунктах
Церемония 4 ноября пройдёт по-новому
Городу подарена копия колокола, отлитого 125 лет назад
Стартовал приём заявок на конкурс застройщиков