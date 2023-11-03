Байкальские нерпочки в Бурятии готовятся к зиме

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Скоро они начнут обустраивать свои логова



Нерпы в Бурятии постепенно готовятся к зимовке. Чем ближе холодное время года, тем больше у них хлопот, отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Сотрудники резервата решили рассказать, где байкальские тюлени обитают до ледостава и как обустраивают свои логова.



В октябре-ноябре часть этих очаровательных млекопитающих перемещается в заливы – Чивыркуйский и Баргузинский и на мелководье озера, где раньше всего появляется лёд. Вероятные причины таких миграций – комфортная температура воды и легкодоступная обильная пища. Позже нерпы уходят в открытые глубоководные участки Байкала, где и остаются зимовать.



Гораздо больше хлопот у самок, многих из которых ждёт встреча с новорождённым детёнышем. Нужно тщательно подготовить логово, чтобы малыш пережил холода. Мама-нерпа обустраивает его в торосах и делает недалеко от «домика» так называемые продухи – отверстия во льду, через которые можно нырять в воду и добывать пропитание.