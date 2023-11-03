Часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного





Ранее в ведомстве предупредили : жителям республики, которым полагаются ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет, деньги в этот раз упадут раньше. Вместе 5-го они придут 3-го, поскольку 5 ноября выпадает на воскресенье.











В Бурятии подкорректировали график выплаты пенсий. Некоторые жители РБ получат их раньше, чем обычно, поскольку республику, как и всю страну, из-за Дня народного единства ждут длинные выходные.Речь идёт о тех, кому деньги через банки переводят 6-го числа каждого месяца. Их перечислят уже в пятницу, 3 ноября. Выплаты за 4, 5 и 6 число через почту тоже сделают раньше, рассказали в отделении Социального фонда России по Бурятии. Все остальные получат пенсии согласно графику.- Дата доставки по «Почте России» зависит от адреса проживания. Её необходимо уточнить в отделении связи своего микрорайона, – добавили в СФР.