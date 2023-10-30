В республике обещают снег и сильный ветер
На этой неделе в Бурятии ещё больше похолодает. В некоторых районах ночью обещают до -24, -25 градусов, да и в дневное время столбик термометра устремится к отрицательным отметкам. Такой прогноз на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.
Так, ночью 31 октября в республике – от -9 до -14, местами – от -19 до -24, по южному Прибайкалью – от -3 до -8 градусов. Днём ожидается от 0 до +5, кое-где – от -4 до -9. На юго-западе, юге и севере возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В среду, 1-го и в четверг, 2-го ноября, осадки продолжатся. Ночью столбик термометра будет колебаться от -10 до -15, местами – от -3 до -8, а в северных районах опустится до -20, -25 градусов. Днём прогнозируют максимум 0, +5, где-то – от -4 до -9. Ветер переменный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
Ноябрь в Бурятии начнётся с 25-градусных морозов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике обещают снег и сильный ветер
Её отключат на ночь в центре Улан-Удэ
Половина работающих горожан рвутся отдыхать от работы летом
Ревомиру Будаеву было 78 лет
После шумихи в соцсетях Минздраву пришлось устроить там проверку
При обновлении сельской дороги в ход пустили «бэушные» материалы
Крупные и опасные собаки остаются в приютах
А ещё специалисты рассказали, стоит ли уходить в отпуск под конец осени
Работы затянулись из-за потопа в подвале
Мероприятия провели ко Дню вневедомственной охраны
Встречу организовала прокуратура Советского района
Больше автобусов будет заезжать в СНТ «Урожай»
За неделю их стало больше
Территорию вокруг него уже назвали «миром рая»
В одном из районов цена на него взлетела сразу на 150 рублей