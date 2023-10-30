Ноябрь в Бурятии начнётся с 25-градусных морозов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике обещают снег и сильный ветер



На этой неделе в Бурятии ещё больше похолодает. В некоторых районах ночью обещают до -24, -25 градусов, да и в дневное время столбик термометра устремится к отрицательным отметкам. Такой прогноз на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.



Так, ночью 31 октября в республике – от -9 до -14, местами – от -19 до -24, по южному Прибайкалью – от -3 до -8 градусов. Днём ожидается от 0 до +5, кое-где – от -4 до -9. На юго-западе, юге и севере возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В среду, 1-го и в четверг, 2-го ноября, осадки продолжатся. Ночью столбик термометра будет колебаться от -10 до -15, местами – от -3 до -8, а в северных районах опустится до -20, -25 градусов. Днём прогнозируют максимум 0, +5, где-то – от -4 до -9. Ветер переменный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.