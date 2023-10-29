Ушёл из жизни КВНщик из Бурятии Роман Винокуров

На 30-м году жизни скончался КВНщик из Бурятии Роман Винокуров. Он был двукратным чемпионом Бурятии, членом сборной республики. Выступал в составе команды «Хара Морин», в активе которой – главный приз в Премьер-лиге на Первом канале.Роман родился 24 января 1994 года. Выпускник республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1. Чемпион Школьной лиги КВН РБ. Окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. Личными участием в играх за команду «Хара Морин» внёс вклад в её развитие и победу в Премьер-лиге.О кончине Романе Винокурова стало известно 28 октября. Друзья сообщили, что его жизнь унесла болезнь, с которой он долгое время боролся. Диагноз они озвучивать не стали.«Плохие и печальные новости. После долгой и продолжительной болезни скончался наш друг, товарищ и творческий брат Роман Винокуров. В возрасте 29 лет... – написал бывший лидер КВН Бурятии, общественник Чингис Болотов. – Роман был с тонким чувством юмора, скромным и при этом крайне талантливым, ярким и харизматичным актёром, способным держать внимание переполненых залов. Роман искренне любил КВН и мог развеселить и держать внимание тысячи зрителей».Роман был старшим ребёнком в многодетной семье. У него остались жена и двое детей.О времени и месте прощания пока не сообщается.Жители Бурятии в соцсетях оставляют соболезнования родным и близким Романа. «Такой молодой», «Я не могу поверить, как же так», «Бог, дай силы родителям пережить этот ужас!», «Как жаль, совсем молодой. Соболезную родным», - пишут они.