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Ушёл из жизни КВНщик из Бурятии Роман Винокуров

Ушёл из жизни КВНщик из Бурятии Роман Винокуров
Общество,  Фото:личная страница
Ему было всего 29 лет

На 30-м году жизни скончался КВНщик из Бурятии Роман Винокуров. Он был двукратным чемпионом Бурятии, членом сборной республики. Выступал в составе команды «Хара Морин», в активе которой – главный приз в Премьер-лиге на Первом канале.

Роман родился 24 января 1994 года. Выпускник республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1. Чемпион Школьной лиги КВН РБ. Окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. Личными участием в играх за команду «Хара Морин» внёс вклад в её развитие и победу в Премьер-лиге.

О кончине Романе Винокурова стало известно 28 октября. Друзья сообщили, что его жизнь унесла болезнь, с которой он долгое время боролся. Диагноз они озвучивать не стали.

«Плохие и печальные новости. После долгой и продолжительной болезни скончался наш друг, товарищ и творческий брат Роман Винокуров. В возрасте 29 лет... – написал бывший лидер КВН Бурятии, общественник Чингис Болотов. – Роман был с тонким чувством юмора, скромным и при этом крайне талантливым, ярким и харизматичным актёром, способным держать внимание переполненых залов. Роман искренне любил КВН и мог развеселить и держать внимание тысячи зрителей».

Роман был старшим ребёнком в многодетной семье. У него остались жена и двое детей.

О времени и месте прощания пока не сообщается.

Жители Бурятии в соцсетях оставляют соболезнования родным и близким Романа. «Такой молодой», «Я не могу поверить, как же так», «Бог, дай силы родителям пережить этот ужас!», «Как жаль, совсем молодой. Соболезную родным», - пишут они. 

смерть КВН некролог

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