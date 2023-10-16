60 лучших поощрят единовременной выплатой в размере 50 тысяч рублей
В Иркутской области объявлен ежегодный конкурс именных стипендий для молодых учёных. Приём заявок уже начался и продлится до ноября.
Претендовать на выплаты могут представители вузов и научных институтов Иркутской области и Республики Бурятии, а также специалисты других организаций-участников научно-образовательного центра «Байкал» в возрасте до 39 лет. Главное условие – наличие научных изысканий претендента, его участие в разработке и создании технологий по приоритетным направлениям НОЦ: «Комплексная переработка древесины», «Комплексная переработка промышленных отходов», «АгроБиоФармТехнологии».
По итогам сбора заявок будет составлен рейтинг участников, 60 лучших получат единовременную стипендию в размере 50 тысяч рублей.
– Преимущество получат соискатели, работы которых имеют высокую научную значимость, а также практическую применимость в решении задач социально-экономического развития Иркутской области и Республики Бурятии, в том числе в интересах индустриальных партнёров НОЦ «Байкал», – пояснил директор фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области Евгений Семёнов.
Заявки принимаются до 14 ноября 2023 года. С порядком, условиями проведения конкурса, критериями отбора и формой подачи заявки можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Молодые учёные Бурятии и Иркутской области получат именные стипендии
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