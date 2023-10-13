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В Кяхте строят масштабный объект

В Кяхте строят масштабный объект
Общество,  Фото:УКС РБ
Работы завершат в конце 2024 года

В приграничном городе Бурятии строится самый масштабный объект. Речь идёт о строительстве дома культуры в Кяхте стоимостью почти миллиард рублей. Сейчас подрядная организация уже возвела первый этаж нового здания. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Первый камень будущего дома культуры был заложен весной этого года. Рабочие демонтировали старый ДК и котельную, а также расчистили площадку под строительство. Сейчас ведутся работы по устройству каркаса здания, бетонирование перекрытий. На сегодня степень готовности объекта составляет 32%.

- Подрядная организация уже возвела каркас первого этажа здания дома культуры. На объекте задействовано 16 человек и 2 единицы техники. Срок окончания работ – конец 2024 года. Сейчас работы идут в графике, при текущих темпах объект планируем сдать в срок, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

По проекту двухэтажный дом культуры будет построен в купеческом стиле, соответствующем историческому наследию города. В здании разместятся зрительный зал на 400 мест, библиотека, а также помещения для репетиций и занятий в различных секциях. Кроме того, в ДК будут расположены музейно-выставочные площади и студия звукозаписи.

- Жители и гости приграничного с Монголией исторического города более 10 лет ждали, когда на месте старого ДК появится современное учреждение культуры. Грунтовые воды подмыли фундамент, вследствие чего пошла трещина по стенам, и они начали обваливаться. Аварийную постройку решили заменить на новое здание, - сообщили в пресс-службе УКС.

Кяхта строительство Бурятия дом культуры

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