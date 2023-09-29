В дело вмешалась прокуратура
Жительнице Заиграевского района Бурятии отказали в выплате ежемесячного пособия на ребёнка. Женщина обратилась в прокуратуру.
- Установлено, что многодетная мать обратилась в орган социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. В нарушение требований закона «О государственных пособиях граждан, имеющих детей» уполномоченным органом не принят во внимание многодетный статус семьи, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководителю отделения фонда пенсионного и социального страхования Бурятии получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого права заявителя восстановлены. Женщине назначили ежемесячное пособие, выплачены 160 тысяч рублей.
В Бурятии многодетной матери отказали в назначении пособия
Общество, Фото:
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