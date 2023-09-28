В Бурятии любитель пьяной езды остался без автомобиля

Мужчину приговорили к обязательным работам



У жителя Прибайкальского района конфисковали автомобиль за пьяную езду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Судом установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в июне текущего года в нарушение правил дорожного движения вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.



- Прибайкальский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. Автомобиль осуждённого, на котором совершено преступление, обращён в доход государства, - сообщили в прокуратуре.



Приговор вступил в законную силу.

