В Бурятии любитель пьяной езды остался без автомобиля

Мужчину приговорили к обязательным работам
У жителя Прибайкальского района конфисковали автомобиль за пьяную езду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Судом установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в июне текущего года в нарушение правил дорожного движения вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.
- Прибайкальский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. Автомобиль осуждённого, на котором совершено преступление, обращён в доход государства, - сообщили в прокуратуре.
Приговор вступил в законную силу.
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