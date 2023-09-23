За неделю мошенники выманили у жителей Бурятии 20 млн

Жертвами аферистов стали 62 человека в республике
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 22 сентября стали 1 838 жителей республики (+ 62 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 466 млн рублей (+ 20 млн рублей за последнюю неделю).
- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - сообщают в республиканской прокуратуре.
Аферисты представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 8,7 млн рублей.
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