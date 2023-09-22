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На дорогах Улан-Удэ установят более 130 обзорных камер

На дорогах Улан-Удэ установят более 130 обзорных камер
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Также модернизируют светофоры и установят транспортные детекторы

К концу сентября в столице Бурятии модернизируют 77 светофоров, установят 132 обзорных камеры и 205 транспортных детекторов. Все работы проводятся в рамках третьего этапа по внедрению интеллектуальной транспортной системы, сообщили в минтрансе республики.

Сейчас полноценный мониторинг за дорожным движением ведётся на 21 магистральной улице города - по пр. 50 лет Октября, пр. Автомобилистов, пр. Строителей, ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Борсоева, ул. Дорожная, ул. Иволгинская, ул. Лимонова, ул. Николая Петрова, ул. Революции 1905 года и других.

Также горожане могут отследить время прибытия автобусов и трамваев по 38 мультимедийным информационным табло, расположенным на остановках.

В будущем – с 2024 по 2026 гг – в Улан-Удэ планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модуля управления дорожными работами, управления содержания дорог, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры, установка станций метеомониторинга и др.

Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
дороги камеры наружного наблюдения

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