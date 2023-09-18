Над райцентром в Бурятии пролетел мерцающий белый шар

В республике заметили ещё один неопознанный объект









Ранее глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев сделал в своём официальном telegram-канале любопытное заявление. Некий «надёжный человек» сообщил ему, что утром 18 сентября видел над аршаном Хамбо ламы Дармаева в Тапхаре (это посёлок в Иволгинском районе – прим.) «продолговатый ангар с размером трёхэтажный дом».



- Из этого ангара исходили красные лучи. Налицо – посещение НЛО, – заявил лидер российских буддистов. – Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамбо Ламы Этигэлова.



Праздник Хамбо Ламы Даши Доржо Этигилова пройдёт в Иволгинском дацане же в этот вторник, 19 сентября (0+). Он посвящён 282-й годовщине признания буддизма в России, 259-летию института Пандито Хамбо лам, 171-летию обретения человеческого рождения Пандито Хамбо Ламой Этигэловым и 21 годовщине с того момента, как он находится с нами, рассказали ранее в Сангхе.

Жителям Селенгинского района привиделось НЛО. Оно пролетело прямо над озером Гусиное, рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».- Женщина вышла вечером 17 сентября на улицу и увидела в небе мерцающий белый шар. Висел он долго, периодически меняя форму, – говорится в комментарии к видео, размещённому в сообществе.Интернет-пользователи гадают, что за неопознанный объект запечатлели на камеру. Некоторые считают, что в объектив просто попала Луна.