Отходы там не вывозят уже два месяца
Жители Тункинского района Бурятии массово жалуются на горы мусора. По словам местных, его уже два месяца не вывозят в улусе Нуган и в селе Кырен. Однако люди продолжают платить за фактически неоказанную услугу. «Почему такое равнодушие и бездействие? Вообще ничего не делают. За что деньги платим?», – вопрошают они в группе «Тунка-инфо.24/7».
В райадминистрации пояснили, что подрядная организация регоператора по обращению с ТКО – ООО «Монолит» – «стремится вывозить мусор в районе согласно графику».
- Но не всегда удаётся убрать всё из-за больших объёмов твёрдых коммунальных отходов. Машины часто оказываются переполненными. В течение ближайшего времени будут предприняты все усилия, чтоб вывезти ТКО полностью, – заявили власти.
Те, у кого мусор не убирали всё лето, могут обратиться в «ЭкоАльянс» и запросить перерасчёт, добавили в районной администрации.
Курортный район Бурятии утопает в мусоре
Общество, Фото:
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