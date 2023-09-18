А ученики старших классов предпочитают иностранные языки
Большинство жителей бурятской столицы отдают в кружки и секции детей 7-12 лет. Их посещают 77% школьников такого возраста. А вот среди подростков и тех, кто ещё не сел за парту, таковых меньше – 58% и 54% соответственно.
Представители сервиса SuperJob, которые устроили опрос среди работающих горожан, также выяснили, что ребятишек 3-6 лет родители, как правило, водят на курсы подготовки к школе. Ещё по 13% выбрали для них плавание и гимнастику и по 8% – танцы, футбол или музыку.
В начальной школе приоритеты меняются. Младшеклассники ходят преимущественно в кружки танцев (20%), единоборств (18%) и на плавание (14%), а также на рисование (11%), музыку (8%) и иностранные языки (7%).
У старшеклассников самые популярные внешкольные активности – иностранные языки (об этом рассказали 14% родителей), танцы и рисование (по 12%). По 9% взрослых отдают их на плавание и музыку, по 6% – на футбол, волейбол и программирование и 5% – на математику.
В Улан-Удэ родители чаще всего отдают детей-младшеклассников на танцы и плавание
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А ученики старших классов предпочитают иностранные языки
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