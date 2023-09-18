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В Бурятии федеральные дорожники высадили 9000 сеянцев сосны

В Бурятии федеральные дорожники высадили 9000 сеянцев сосны
Общество,  Фото:упрдор «Южный Байкал»
Мероприятие провели на местах прошлогодних пожаров

В Бурятии состоялась традиционная акция по посадке леса. Трёхлетние сеянцы сосны высадили на территории Заудинского лесничества, в Тарбагатайском районе республики. Акцию провёл коллектив управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».

- Мероприятие традиционно проходит благодаря активному содействию республиканского агентства лесного хозяйства, деятельность которого направлена на охрану и защиту лесного фонда Бурятии, - сообщили в управлении.

Перед посадкой сотрудники лесхоза провели инструктаж. Лесники объяснили, как правильно посадить растение, чтобы оно прижилось. За несколько часов каждый сотрудник высадил более пятисот сеянцев сосны обыкновенной.

Отметим, высадки были проведены на местах прошлогодних пожаров, что впоследствии приведёт к дальнейшему восстановлению лесного фонда республики.

Как пояснили в управлении, акция по посадке леса имеет особое значение для его сотрудников и проводится несколько лет подряд. Ранее федеральными дорожниками было высажено более 23 тысяч сосен на территориях Заудинского и Селенгинского лесничеств.

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