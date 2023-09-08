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В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 11 собак

В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 11 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Мобильные группы обследовали 34 домовладения

7 сентября «собачий» рейд устроили в сотых кварталах Улан-Удэ.

Мобильные группы обследовали 34 домовладения. Ветеринары зарегистрировали и вакцинировали по одной собаке. Службы отлова поймали 11 безнадзорных животных, сообщили в районной администрации.


Было выписано восемь требований хозяевам собак о явке в администрацию, составлен один протокол за отсутствие регистрации домашнего животного.

Проведены профилактические беседы с учащимися школ № 60, 63 и 108. Им рассказали, как вести себя при встрече с бездомными собаками. Также ребятам раздали памятки об ответственном обращении с домашними питомцами и соблюдении правил выгула.

Отметим, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.



собаки

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