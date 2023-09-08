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Улан-удэнцам предложили смешные деньги за аварийную квартиру

Улан-удэнцам предложили смешные деньги за аварийную квартиру
Общество,  Фото:pixabay.com
Людям не хотят давать другое жильё и принудительно выселяют их на улицу

Активисты регионального отделения Народного фронта рассказали о семье из Улан-Удэ с двумя несовершеннолетними детьми, которая может в любой момент остаться без крыши над головой. Как выяснилось, принадлежащее ей жильё площадью примерно 20 квадратов ещё в 2015 году признали аварийным. Его оценили в 1 миллион 450 тысяч рублей.

Люди от компенсации отказались – говорят, на такую сумму в городе ничего не купишь. И попросили предоставить им новую квартиру. А в конце августа дело уже рассмотрели в суде и приняли решение о выселении – иск туда подал комитет по управлению имуществом (КУИ) городской администрации.
 
На переезд улан-удэнцам дали пять дней. Разъяснить ситуацию семье смогли во время традиционного стрима Народного фронта. Как выяснилось, по закону собственникам выплачивают компенсацию, а не предоставляют другое жильё вместо аварийного.

- Но есть люди, которые не могут приобрести жилплощадь на эти средства по каким-то причинам, – отметила адвокат Екатерина Батурина. – Потому необходимо внести изменения в закон.

В конце апреля Конституционный суд как раз вынес постановление №20-П/2023 о необходимости принятия таких поправок. Так что улан-удэнцам нужно требовать пересмотра судебного решения со ссылкой на этот документ.
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