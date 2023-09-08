Улан-удэнцам предложили смешные деньги за аварийную квартиру

Людям не хотят давать другое жильё и принудительно выселяют их на улицу



На переезд улан-удэнцам дали пять дней. Разъяснить ситуацию семье смогли во время традиционного стрима Народного фронта. Как выяснилось, по закону собственникам выплачивают компенсацию, а не предоставляют другое жильё вместо аварийного.



- Но есть люди, которые не могут приобрести жилплощадь на эти средства по каким-то причинам, – отметила адвокат Екатерина Батурина. – Потому необходимо внести изменения в закон.



В конце апреля Конституционный суд как раз вынес постановление №20-П/2023 о необходимости принятия таких поправок. Так что улан-удэнцам нужно требовать пересмотра судебного решения со ссылкой на этот документ.

Люди от компенсации отказались – говорят, на такую сумму в городе ничего не купишь. И попросили предоставить им новую квартиру. А в конце августа дело уже рассмотрели в суде и приняли решение о выселении – иск туда подал комитет по управлению имуществом (КУИ) городской администрации.