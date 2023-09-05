В Бурятии простятся с погибшим на СВО бойцом

Бато Жаргаланову было 34 года



В эту среду, 6 сентября, в еравнинском посёлке Гунда проводят в последний путь 34-летнего Бато Жаргаланова, который погиб на специальной военной операции. Прощание пройдёт у здания сельского дома культуры, рассказали в районной группе «Еравна-инфо.24/7».



Бато родился в Улан-Удэ 21 сентября 1988 года. Был старшим ребёнком в семье с двумя детьми. В 2005-ом он окончил Гундинскую СОШ. В 2006-ом ушёл в армию.



После службы работал у частных предпринимателей.



Бато был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. У него осталась дочка.