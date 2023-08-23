В Улан-Удэ стартует ремонт трамвайных путей на улице Сахьяновой

Работы будут проводить по ночам



В Улан-Удэ продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. С 23 августа по 5 сентября работы будут проводиться на улице Сахьяновой – на развязке «Заезд в депо со стороны улице Трубачеева».



В связи с этим трамвайные маршруты №4, 7, 8 будут совершать объезд данного участка через территорию депо.



В МУП «Управление трамвая» сообщили, что все работы будут проходить в ночное время после остановки трамвайного движения.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее трамвайные пути капитально отремонтировали на улице Ербанова – в два этапа. Сперва – на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, возле «Спутника». Затем – от пересечения улиц Коммунистическая и Ербанова до улицы Борсоева (подъём на остановку «Элеватор»).

