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Часть Улан-Удэ в начале августа останется без холодной воды

Часть Улан-Удэ в начале августа останется без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Её не будет в Железнодорожном районе всю ночь

В столице Бурятии решили заменить устаревшую запорную арматуру на одной из самых крупных водонасосных станций. Эти позволит повысить надёжность всей системы водоснабжения в Железнодорожном районе, пояснили в МУП «Водоканал».

Чтобы минимизировать неудобства, работы запланировали в ночь с 4 на 5 августа. Привлечь к ним намерены сразу пять аварийно-восстановительных бригад и девять единиц спецтехники.

Из-за замены арматуры жильцы многоквартирных и частных домов в Железнодорожном районе останутся без холодной воды. Под отключение попадёт несколько десятков улиц. ХВС исчезнет в 22:00 в пятницу, 4 августа, и вернётся в квартиры и дома 5-го числа в 10 часов утра. Для местных жителей пообещали организовать подвоз. Более подробная информация о маршруте движения автоцистерн появится чуть позже.








В МУП отметили: оборудование на станции ввели в эксплуатацию ещё при запуске третьего водоподьёма в 1936 году, когда строился локомотивовагоноремонтный завод. До начала 90-х годов её обслуживал ЛВРЗ, а после того, как сети водоснабжения передали в муниципальную собственность, ответственность за работу третьего водоподъёма легла на «Водоканал».
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