Волонтёры из Бурятии рассказали, как шутники саботируют их работу



В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали о фейковых ориентировках на пропавших граждан. Они очень похожи на те, что распространяют сами волонтёры – в оранжевой рамке, с надписью «Помогите найти человека» и часто – с контактами «ЛизаАлерт». Однако вместо фотографий исчезнувших людей публикуют снимки известных политиков или актёров.



- Кто-то не поленился переделать нашу ориентировку, выкинув из неё фото действительно пропавшего человека, «вклеить» кого-то другого, распечатать и развесить это по улицам или разбросать в электронном виде по чатам и группам, – подчеркнули на официальной странице отряда во «ВКонтакте». – Конечно, мы понимаем, что сегодня «ЛизаАлерт» – это общественно значимое явление, и такое нецелевое использование наших ориентировок – обратная сторона известности, к которой мы так стремимся. Стремимся не из тщеславия и любви к почестям, а потому что популярность – наш рабочий инструмент для эффективного реагирования на пропажи людей.



Волонтёры заявили, что не одобряют подобные шутки.



- Во-первых, они дискредитируют нас и заставляют людей сомневаться, действительно ли реально пропавший, про которого мы написали, нуждается в помощи. Во-вторых, это акт неуважения к тем, кто прямо сейчас переживает страшную беду – пропажу близкого человека и надеется именно с помощью этих ориентировок увидеть его снова, – пояснили добровольцы. – Натыкаясь в самых разных чатах и на разных каналах на фотографии политиков в оранжевой рамке, эти люди смотрят и думают: «Вот бы фото отца/мамы/сына разлеталось с такой же скоростью». Этих людей не так мало, как может показаться. Их сотни.



Администраторы групп в соцсетях, к которым поисковики обращаются для содействия, после волны таких «приколов» отказываются публиковать призывы о помощи реальному человеку.



- Некоторые юные и взрослые шалуны подхватывают шутку и начинают звонить на горячую линию «ЛизаАлерт», чтобы поупражняться в остроумии по поводу фальшивых ориентировок. А ещё нам звонят ответственные люди, чтобы предупредить о волне репостов с использованием шаблона. Как итог – избыточная нагрузка на горячую линию отряда, из-за чего нам с трудом дозваниваются те, кому это действительно нужно – плачущая мама третьеклашки, не вернувшейся вовремя из школы, дочка бабушки, которая, оказывается, ещё вчера ушла в лес и никому не сказала, или взволнованный молодой человек, встретивший на улице явно дементного дедушку, – отмечают в «ЛизаАлерт».



Там добавили: есть вещи, с которыми не шутят. Смерть, чужое горе, чьи-то страдания и страхи.



- Всё, что переживают наши заявители и пропавшие, то, что каждый день чувствуем мы, добровольцы отряда. Реальные, а не придуманные люди. Давайте не будем увеличивать количество негативных эмоций в нашем и так перегруженном ими мире, – заключили поисковики.

