Он проходил в 105 и 106 кварталах
74 домовладения обследовали в Улан-Удэ специалисты мобильных групп в ходе рейда по собакам, который прошёл накануне в 105 и 106 микрорайонах. Ветеринары зарегистрировали четыре и вакцинировали шесть собак, сообщили в администрации Октябрьского района.
Составлено четыре протокола за отсутствие регистрации домашних животных. Также проведены 22 профилактические беседы с владельцами собак.
- Просим соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В районе Улан-Удэ в ходе рейда отловили пять собак
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