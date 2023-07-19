Иркутская область получила допсубсидии на строительство домов

Они предназначены для жителей сельских территорий



Дополнительное финансирование в размере 256 млн рублей получила Иркутская область в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».



- Данные средства будут направлены на строительство жилых домов и объектов инфраструктуры в девяти муниципальных образованиях Приангарья, - отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.



Дополнительные средства направят в Осинский, Аларский, Боханский, Куйтунский, Ольхонский, Усольский, Заларинский, Нукутский и Усть-Удинский районы, которые ранее находились в резервных списках на дополнительную потребность в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В этих районах построят дома, которые в дальнейшем передадут жителям сельской местности по договору социального найма жилого помещения.



- В 2023 году в рамках госпрограммы в 52 муниципалитетах Иркутской области планируют реализовать более 170 проектов, в том числе по благоустройству общественных пространств и улучшению жилищных условий, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

