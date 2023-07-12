Учитель бурятского языка стала лучшей в Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе выбрали лучших педагогов родного языка



В Иркутской области завершился региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Победителем признана учитель бурятского языка и литературы из Бильчирской средней школы Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Дарья Спасова.



В 2023 году в конкурсе впервые учреждена номинация для педагогов дошкольного образования. Победила в ней воспитатель детского сада № 28 «Туяна» Эхирит-Булагатского района округа Ксения Бархатова.



По информации специалистов регионального института развития образования, участниками регионального этапа конкурса стали 10 учителей родного языка и пять педагогов дошкольного образования из 12 муниципалитетов Иркутской области: городов Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского, Аларского, Баяндаевского, Боханского, Куйтунского, Осинского, Нижнеудинского, Нукутского, Черемховского и Эхирит-Булагатского районов.



– Участники демонстрировали своё мастерство в методической компетентности, умении анализировать и представлять собственный опыт в области воспитания и обучения родным языкам и литературе, компетенций в проведении урока родного языка или родной литературы, педагогических мероприятий с детьми, – пояснила руководитель центра развития инновационного опыта и конкурсного движения ИРО Инна Пешня.



Помимо победителей, жюри определило также лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Ими стали учитель русского языка и литературы гимназии № 44 города Иркутска Татьяна Вагина, учитель тофаларского языка Верхнегутарской основной школы Нижнеудинского района Ольга Кусаева, учитель бурятского языка и литературы Дундайской средней школы Боханского района Алексей Мантыков, педагог дополнительного образования детского сада «Родничок» Эхирит-Булагатского района Лариса Мантагуева, педагог дополнительного образования Кутуликского детского сада № 1 Аларского района Виктория Преловская.



Напомним, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в честь 200-летия со дня рождения одного из основателей педагогической науки Константина Ушинского. В регионе был разработан план проведения Года педагога и наставника. В него вошли более 70 мероприятий: конкурсы профессионального мастерства и наставничества, фестивали и форумы, научно-практические конференции, творческие и просветительские проекты, направленные на повышение престижа педагогических профессии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



