В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на 6 недель

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В нём проведут летние профилактические работы



В Улан-Удэ с 10 июля по 20 августа будет закрыт для посещения бассейн физкультурно-спортивного комплекса (ФСК). Как сообщает дирекция спортивных сооружений закрытие связано с проведением плановых летних профилактических работ.



Напомним, что в прошлом году бассейн закрывался всего на три недели. В июле 2022 года здесь проводили ежегодные профилактические и ремонтные работы.

