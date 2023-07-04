В нём проведут летние профилактические работы
В Улан-Удэ с 10 июля по 20 августа будет закрыт для посещения бассейн физкультурно-спортивного комплекса (ФСК). Как сообщает дирекция спортивных сооружений закрытие связано с проведением плановых летних профилактических работ.
Напомним, что в прошлом году бассейн закрывался всего на три недели. В июле 2022 года здесь проводили ежегодные профилактические и ремонтные работы.
В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на 6 недель
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