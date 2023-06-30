Две семьи Улан-Удэнского авиазавода наградили медалью «За любовь и верность»

Супруги, получившие медали, вместе более 40 лет



В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности в Бурятском театре оперы и балета прошла церемония вручения общественной награды – медали «За любовь и верность» семьям, прожившим в браке 25 и более лет. Медаль вручили и семьям – работникам и ветеранам Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех. Награждены были супруги Казарбины и Пуговкины.



В торжественной обстановке вручили медаль «За любовь и верность» семье Пуговкиных – Николаю Георгиевичу и Евгении Ивановне. Супруги вместе уже 49 лет, они воспитали двоих сыновей, обожают двух внучат.



Николай Георгиевич родился в Улан-Удэ, окончил школу №46. В 1964 году пришёл на завод учеником слесаря и одновременно учился на вечернем отделении в авиационном техникуме, который окончил в 1969 году.



Его трудовой стаж – 54 года. Прошёл путь от слесаря до начальника цеха.



Евгения Ивановна родилась в селе Тарбагатай в многодетной семье, училась в интернате, после окончила авиационный техникум по специальности «Технология машиностроения».



На авиационном заводе работала с 1969 года, начинала трудовую биографию учеником токаря-револьверщика, позднее была секретарём-табельщиком, плановиком, инженером по планированию. Муж и жена с гордостью носят звание «Ветеран труда».



Семья Пуговкиных построена на уважении, взаимопонимании, трудолюбии. Они активны, жизнерадостны, живут полноценной и интересной жизнью.



Медаль вручили семье Казарбиных – Леониду Ивановичу и Татьяне Иннокентьевне, которые прожили в браке более 40 лет и воспитали двух дочерей, а теперь помогают в воспитании внуков.



В начале 80-х годов каждый из них пришёл работать на Улан-Удэнский авиационный завод и вот уже более 40 лет они трудятся в большом и дружном коллективе. Сейчас Леонид Иванович – заместитель начальника цеха по производству, Татьяна Иннокентьевна – инженер-конструктор в службе главного конструктора предприятия.



Обе дочери семьи Казарбиных получили высшее образование, сейчас со своими семьями проживают в Москве и трудятся, как и родители, на крупных предприятиях.



В семье есть одно общее хобби – дача, на которой они с удовольствием все вместе проводят время.



Казарбины точно знают, что их семья – это всегда тепло, уют и безопасность.



Поздравляем семьи с заслуженной наградой! Желаем долгих и счастливых лет совместной жизни.

