В этом году районный Сурхарбан посвятили столетию республики
В Еравнинском районе Бурятии прошёл районный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан - 2023», посвящённый 100-летию Республики Бурятия, сообщила районная администрация.
На празднике были награждены жители района, внесших достойный, значительный вклад в развитие не только района, но и республики в целом. Им вручили медали, благодарственные письма, почётные грамоты главы Бурятии, правительства республики, Народного хурала, главы Еравнинского района. Также наградили победителей районного конкурса «Лучшая Усадьба», вручив денежные сертификаты.
Традиционно прошли спортивные состязания.
В общекомандных состязаниях первое место заняла команда села Сосново-Озёрское. Второе место – у Эгитуйского поселения, третье – у Усть-Эгитуйского.
В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»
Общество, Фото:
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