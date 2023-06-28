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В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»

В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В этом году районный Сурхарбан посвятили столетию республики

В Еравнинском районе Бурятии прошёл районный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан - 2023», посвящённый 100-летию Республики Бурятия, сообщила районная администрация.

На празднике были награждены жители района, внесших достойный, значительный вклад в развитие не только района, но и республики в целом. Им вручили медали, благодарственные письма, почётные грамоты главы Бурятии, правительства республики, Народного хурала, главы Еравнинского района. Также наградили победителей районного конкурса «Лучшая Усадьба», вручив денежные сертификаты.

Традиционно прошли спортивные состязания.

В общекомандных состязаниях первое место заняла команда села Сосново-Озёрское. Второе место – у Эгитуйского поселения, третье – у Усть-Эгитуйского. 
Сурхарбан

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