В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В этом году районный Сурхарбан посвятили столетию республики



В Еравнинском районе Бурятии прошёл районный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан - 2023», посвящённый 100-летию Республики Бурятия, сообщила районная администрация.



На празднике были награждены жители района, внесших достойный, значительный вклад в развитие не только района, но и республики в целом. Им вручили медали, благодарственные письма, почётные грамоты главы Бурятии, правительства республики, Народного хурала, главы Еравнинского района. Также наградили победителей районного конкурса «Лучшая Усадьба», вручив денежные сертификаты.



Традиционно прошли спортивные состязания.



В общекомандных состязаниях первое место заняла команда села Сосново-Озёрское. Второе место – у Эгитуйского поселения, третье – у Усть-Эгитуйского.

