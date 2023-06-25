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Фоторепортаж: В Улан-Удэ прошёл бесплатный фестиваль йоги

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычное мероприятие развернулось в одном из городских парков

В воскресенье, 25 июня, в парке Орешкова в Улан-Удэ устроили «День йоги» (возрастное ограничение – 12+). Фестиваль проходил сразу на двух площадках. Вход на него сделали бесплатным

Преподаватели продемонстрировали участникам мероприятия практики по йоге. А ещё всем желающим дали мастер-классы по индийскому танцу и по каллиграфии на монгольском, тибетском, хинди и санскрите. 

На фестивале также представили выставку «Мировое наследие буддизма»  (0+) от Национального музея Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со «Дня йоги».
йога фестиваль

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