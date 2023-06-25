Фоторепортаж: В Улан-Удэ прошёл бесплатный фестиваль йоги

Необычное мероприятие развернулось в одном из городских парков
В воскресенье, 25 июня, в парке Орешкова в Улан-Удэ устроили «День йоги» (возрастное ограничение – 12+
). Фестиваль проходил сразу на двух площадках. Вход на него сделали бесплатным
Преподаватели продемонстрировали участникам мероприятия практики по йоге. А ещё всем желающим дали мастер-классы по индийскому танцу и по каллиграфии на монгольском, тибетском, хинди и санскрите.
На фестивале также представили выставку «Мировое наследие буддизма» (0+) от Национального музея Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со «Дня йоги».
Необычное мероприятие развернулось в одном из городских парков
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