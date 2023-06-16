Частный сектор Улан-Удэ переведут на электроотопление за пять лет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соответствующее соглашение подписали власти республики и «Россети Сибирь»



Частный сектор Улан-Удэ будет переведён на электроотопление в целях сокращения вредных выбросов. Соглашение подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин в ходе Петербургского экономического форума 15 июня.



Подписание документа стало одним из шагов по реализации проекта по переводу частных домовладений Улан-Удэ с печного отопления на электрическое, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Реконструкция электросетевого хозяйства – одно из обязательных условий для перевода частного сектора на электроотопление. Мы понимаем, что для республики электричество является наиболее понятным и реальным инструментом для сокращения вредных выбросов от частного сектора, который топится углём и дровами. Уже сейчас мы выделяем на разработку проектной документации со стороны энергетиков 475,6 млн рублей. И в ближайшее время жители уже увидят подомовые обходы «Россети Сибирь», чтобы для каждого дома определить необходимую мощность и удобное оборудование. По срокам мы определяемся с «Россетями» так: с 5 июня и до конца года будут проводиться обходы и разрабатываться проектная документация по пилотному проекту. В 2024 году работа по проектированию продолжится, и параллельно начнутся сами строительные работы по реконструкции сетей Левого берега. В целом же проект по Улан-Удэ планируется завершить в 2027 году, – отметил Алексей Цыденов.



На электроотопление планируется перевести 45 тысяч частных домовладений. Выбросы от них в атмосферу, по подсчётам экологов, составляют порядка 215 тысяч тонн ежегодно.



- Конечно, благодаря проактивной позиции Алексея Цыденова и главное –комплексному и правдивому пониманию состояния электросетевого комплекса, проект по переводу на электроотопление в Бурятии двигается быстрее, чем в других регионах. Власть в регионе глубоко погружена в нашу проблематику, а мы, в свою очередь, готовы оправдать это доверие, своевременно и чётко реализовав проект. И важно то, что жители города получат: первое – чистый воздух без примесей сажи, а второе – рост надёжности и качества электроснабжения на долгие годы, – сообщил Павел Акилин.



Соглашение о сотрудничестве было подписано в присутствии председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова.



- Одно из направлений развития любого города – обеспечение экологического благополучия его жителей. Для многих городов Сибири и Дальнего Востока в приоритете качество воздуха. И задачи эти не простые как с управленческой, так и с технологической стороны. Поэтому при их решении так важен комплексный и сбалансированный подход властей. Что сегодня и демонстрирует Алексей Цыденов. Плюс отмечу ответственную позицию Россети Сибирь, - прокомментировал подписание соглашения Рашид Исмаилов.



5 мая президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов. Часть из них посвящена «социальной электрификации» Улан-Удэнской городской агломерации для перевода частного сектора с печного отопления на электрическое за счёт федерального проекта «Чистый воздух».



Энергетики «Россети Сибирь» начали подомовые обходы жителей частного сектора Улан-Удэ. В рамках подготовки проектно-сметной документации специалисты выясняют текущий способ отопления, объём имеющейся и необходимой мощности, определяют способ наиболее удобного способа электроотопления: конвекторы, обогреватели, электрический котел или тёплые плинтуса.



