В Бурятии зацвела знаменитая абрикосовая роща Чингисхана

Полюбоваться на неё все желающие смогут в ближайшую неделю
На границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов вновь началось цветение абрикосовой рощи Чингисхана. Тем, кто никогда его не видел, но очень хочет, лучше не медлить. Полюбоваться на эту красоту можно будет всего неделю, рассказали «Байкал-Daily» в эко-парке «Меркитская крепость».
Отдыхающих призывают соблюдать чистоту и порядок и не рвать цветы сибирского абрикоса – или, как называют его местные, «дэбэнского ореха». Знаменитая Меркитская крепость с реликтовой абрикосовой рощей – популярное место отдыха как среди жителей Бурятии, так и приезжих.
Полюбоваться на неё все желающие смогут в ближайшую неделю
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