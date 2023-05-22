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В Бурятии зацвела знаменитая абрикосовая роща Чингисхана

В Бурятии зацвела знаменитая абрикосовая роща Чингисхана
Общество,  Фото:А. Карнаухов
Полюбоваться на неё все желающие смогут в ближайшую неделю

На границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов вновь началось цветение абрикосовой рощи Чингисхана. Тем, кто никогда его не видел, но очень хочет, лучше не медлить. Полюбоваться на эту красоту можно будет всего неделю, рассказали «Байкал-Daily» в эко-парке «Меркитская крепость».




Отдыхающих призывают соблюдать чистоту и порядок и не рвать цветы сибирского абрикоса – или, как называют его местные, «дэбэнского ореха». Знаменитая Меркитская крепость с реликтовой абрикосовой рощей – популярное место отдыха как среди жителей Бурятии, так и приезжих. 

природа растения Меркитская крепость

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