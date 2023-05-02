Её проведут на праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая
В Улан-Удэ стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+). Акция пройдёт при проведении праздничных мероприятий к 9 мая. Это районные митинги, которые состоятся 3 мая в 11:00 на площади перед театром им. Н.А. Бестужева и в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», 4 мая в 11:00 у торговой площадки ТРЦ «Сагаан Морин».
Также она состоится 6 мая в ходе проведения велопробега «Звезда Победы» (0+) в 10:00 у памятника К.К. Рокоссовскому на мемориале Победы, на площади Славы, на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне им. Горького и у бюста Героя Советского Союза В.Б. Борсоева.
Её проведут 8 мая в 14:00 на мемориале Победы во время проведения торжественного митинга. В этот же день состоится акция «Солдатская каша» (0+) в 11:30, которая пройдёт на мемориале Победы и на площади Революции в 15:00. А также 9 мая на Параде Победы.
Акция приурочена к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На «Дыхание Байкала» приеду солисты Мариинского театра и артисты Большого театра
Точную дату уточнят в ходе переговоров с китайской стороной
Турнир выиграла команда «НЛО»
Стали известны результаты городского конкурса
Новый график будет действовать по 20 июля
В Улан-Удэ завершился фестиваль работников образования
Поэтесса спела свои песни и прочитала стихи
Участниками программы стал 21 регион
Мероприятия пройдут в парках, дворах и на площадях города
Они нарисовали рисунки о пожарах в лесу и их последствиях
Спортсмены завоевали бронзовые награды
На лечение ребятишек с редкими и сложными заболеваниями направили 199 миллионов
Без бака людей оставили из-за животных, лакомящихся отходами
Горожане считают, что они могли «перекочевать» в водоколонку от бомжей
Россия и Монголия укрепляют международное сотрудничество в области образования