Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Её проведут на праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая



В Улан-Удэ стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+). Акция пройдёт при проведении праздничных мероприятий к 9 мая. Это районные митинги, которые состоятся 3 мая в 11:00 на площади перед театром им. Н.А. Бестужева и в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», 4 мая в 11:00 у торговой площадки ТРЦ «Сагаан Морин».



Также она состоится 6 мая в ходе проведения велопробега «Звезда Победы» (0+) в 10:00 у памятника К.К. Рокоссовскому на мемориале Победы, на площади Славы, на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне им. Горького и у бюста Героя Советского Союза В.Б. Борсоева.



Её проведут 8 мая в 14:00 на мемориале Победы во время проведения торжественного митинга. В этот же день состоится акция «Солдатская каша» (0+) в 11:30, которая пройдёт на мемориале Победы и на площади Революции в 15:00. А также 9 мая на Параде Победы.



Акция приурочена к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Возрастное ограничение: 0+.

