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Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Общество,  Фото:pixabay.com
Её проведут на праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая

В Улан-Удэ стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+). Акция пройдёт при проведении праздничных мероприятий к 9 мая. Это районные митинги, которые состоятся 3 мая в 11:00 на площади перед театром им. Н.А. Бестужева и в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», 4 мая в 11:00 у торговой площадки ТРЦ «Сагаан Морин».

Также она состоится 6 мая в ходе проведения велопробега «Звезда Победы» (0+) в 10:00 у памятника К.К. Рокоссовскому на мемориале Победы, на площади Славы, на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне им. Горького и у бюста Героя Советского Союза В.Б. Борсоева.

Её проведут 8 мая в 14:00 на мемориале Победы во время проведения торжественного митинга. В этот же день состоится акция «Солдатская каша» (0+) в 11:30, которая пройдёт на мемориале Победы и на площади Революции в 15:00. А также 9 мая на Параде Победы.

Акция приурочена к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Возрастное ограничение: 0+.
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