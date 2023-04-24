Неадекватная женщина кидалась на ребёнка в Улан-Удэ

За мальчика заступилась неравнодушная горожанка



Улан-удэнка поблагодарила незнакомку, которая спасла её сына от неадекватной женщины. Историю опубликовали в паблике «Аноним 03».



Всё случилось в воскресенье, 23 апреля, когда мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу вблизи торгового центра «Заря».



- Уже в конце перехода его за рукав поймала какая-то женщина и стала на него орать. Сын стал кричать, что не знает эту женщину и привлекать внимание прохожих. Заступилась женщина, которая подошла и стала требовать отпустить ребёнка. Затем велела ему бежать скорей домой. Когда сын обернулся, увидел, что неадекватная схватила эту добрую женщину за волосы, - рассказала мама мальчика.



Она выразила надежду, что со спасительницей всё хорошо.



В комментариях пользователи рассказали, что поняли, о ком идёт речь. Местные жители пояснили, что у этой неадекватной женщины проблемы с психическим здоровьем:



«Данную женщину недавно выписали с психушки, проблемы с головой. Сегодня по фактам нападения неоднократно поступали звонки в полицию, но как показала практика, они не работают», «Проживает данная особа в 44 квартале, проведите беседу с детьми, как и что делать в данной ситуации», «Я лично сегодня видела, на вас с ребёнком орала, когда мы проходили, неадекватная».



Позже также в «Анониме» также опубликовали видео с женщиной, которая кидалась на компанию подростков. Она нецензурно выражалась, ругалась, пыталась пнуть юношу, который сумел убежать от неё. Судя по комментариям к публикации, эта та самая женщина.



Так, местная жительница рассказала похожую историю, которая с ним приключилась с ней также в воскресенье на этой же «зебре».



«В восемь вечера я стояла с подругой на пешеходном переходе в 43 квартале. Женщина в пальто, на вид 50-60 лет схватила подругу за волосы. Вырвала небольшой клок. Никто из людей не помог, эта бабка не обращала внимания на мои крики и т.п. Когда она отпустила подругу, мы побежали в ТРЦ Peoples Park к нашим друзьям. Приходим обратно, та женщина бегала и пинала всех. Подругу, которой она вырвала клок волос, называла проституткой и т.п.».



Оказалось, страдающая психрасстройством женщина уже не первый год держит в страхе местных жителей. Местные жители делятся:



«Эта женщина в 44 живёт. Конечно, жаль её, сейчас обострение. Но в том году она мимо нас шла, а потом резко развернулась и пошла прямо на нас, пытаясь схватить моего ребёнка за руку, приговаривая «Мой сладенький» и клацая зубами. Ребёнку 5 лет, старшей 7. Они очень испугались. Мы забежали в аптеку, а девушки закрыли дверь. У ребёнка ещё долго испуг был, плакал ночами и ходил по улице оборачивался».



«Эта бабушка живëт в одном подъезде с моей подругой. И мне приходилось провожать еë до подъезда, но иногда до самой квартиры, потому что эта женщина просто докапывалась до неë! После школы моя подруга шла домой, было темно, она ничего не делала этой женщине. Эта женщина начала гнаться за ней, сначала до подъезда, а после до самой квартиры. Моя подруга забежала в квартиру и замкнула дверь, но после неадекватная женщина начала ломиться в дверь к моей подруге».

